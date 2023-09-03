Команда американских ученых Университета штата Пенсильвания в ходе эксперимента нашла простой и эффективный способ сделать вредную еду более здоровой. Секрет оказался — в травах и специях, которые позволяют сократить использование вредных жиров, сахара и соли, сохранив при этом вкус блюд.

Ученым давно доказано, что сладкая, жирная и соленая пища действует на человека как наркотик. Она активирует в мозге те же зоны удовольствия, и люди на время забывают о вреде для здоровья.

Однако чем больше сахара, жира и соли мы употребляем, тем сильнее к ним тянет и тем сложнее отказаться от вредных продуктов.

Для своего исследования ученые из Пенсильвании взяли десять любимых блюд американцев: мясной рулет, пирог с курицей, макароны с сыром, шоколадные пирожные (брауни), цыпленок в сливочном соусе, мясо в остром соусе чили, яблочный пирог, макароны с мясным соусом, тако с мясом и пиццу.

Совместно с кулинарными экспертами исследователи разработали три варианта рецептов. Первый – классический, с обычным содержанием жиров, сахара и соли. Во втором, более полезном для здоровья, сократили количество вредных ингредиентов.

По такому же принципу составили третью версию рецептов, но дополнили ее травами и специями, такими как чесночный порошок, молотые семечки горчицы, канский перец, тмин, розмарин, чабрец, корица и экстракт ванили.

Например, оригинальный рецепт цыпленка в сливочном соусе предполагал 107 г сливочного масла, 22 г соли и 931 г цельного молока. Во втором варианте использовали 71 г растительного масла, 488 г обезжиренного молока, столько же сгущенного молока без сахара и девять граммов соли.

В третий рецепт добавили луковый и чесночный порошок, семена горчицы, черный перец, петрушку и зелень укропа.

Затем ученые провели слепую дегустацию. Добровольцы оценивали вкус трех вариантов приготовления поочередно. Каждое из блюд пробовали от 85 до 107 человек. В конце они оценили еду.

Выяснилось, что в семи блюдах из десяти более полезные варианты с травами и специями понравились в такой же степени или даже больше, чем приготовленные традиционно.

Приблизительно одинаковые с оригинальными рецептами баллы получили приправленные “здоровые” версии яблочного пирога, макароны с мясным соусом, мяса в соусе чили и мясного рулета.

Более того, третий вариант рецепта цыпленка в творожном соусе и брауни с пониженным количеством сахара и соли и добавленным экстрактом ванили участники эксперимента оценили гораздо выше, чем приготовленные традиционно.

Правда, в случае с пиццей, макаронами с сыром и пирогом с курицей победу все же одержали классические, более вредные для здоровья, версии блюд.

Источник: Jandonline