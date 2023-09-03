Команда американських учених Університету штату Пенсільванія під час експерименту знайшла простий і ефективний спосіб зробити шкідливу їжу здоровішою. Секрет виявився – у травах і спеціях, які дають змогу скоротити використання шкідливих жирів, цукру і солі, зберігши при цьому смак страв.

Вченим давно доведено, що солодка, жирна і солона їжа діє на людину як наркотик. Вона активує в мозку ті самі зони задоволення, і люди на якийсь час забувають про шкоду для здоров’я.

Однак що більше цукру, жиру і солі ми вживаємо, то сильніше до них тягне і тим складніше відмовитися від шкідливих продуктів.

Для свого дослідження вчені з Пенсільванії взяли десять улюблених страв американців: м’ясний рулет, пиріг із куркою, макарони з сиром, шоколадні тістечка (брауні), курча у вершковому соусі, м’ясо в гострому соусі чилі, яблучний пиріг, макарони з м’ясним соусом, тако з м’ясом і піцу.

Спільно з кулінарними експертами дослідники розробили три варіанти рецептів. Перший – класичний, зі звичайним вмістом жирів, цукру і солі. У другому, більш корисному для здоров’я, скоротили кількість шкідливих інгредієнтів.

За таким самим принципом склали третю версію рецептів, але доповнили її травами та спеціями, як-от часниковий порошок, мелене насіння гірчиці, канський перець, кмин, розмарин, чебрець, кориця та екстракт ванілі.

Наприклад, оригінальний рецепт курчати у вершковому соусі передбачав 107 г вершкового масла, 22 г солі та 931 г незбираного молока. У другому варіанті використовували 71 г рослинної олії, 488 г знежиреного молока, стільки ж згущеного молока без цукру і дев’ять грамів солі.

У третій рецепт додали цибулевий і часниковий порошок, насіння гірчиці, чорний перець, петрушку і зелень кропу.

Потім учені провели сліпу дегустацію. Добровольці оцінювали смак трьох варіантів приготування по черзі. Кожну зі страв куштували від 85 до 107 осіб. Наприкінці вони оцінили їжу.

З’ясувалося, що в семи стравах із десяти корисніші варіанти з травами і спеціями сподобалися такою самою мірою або навіть більше, ніж приготовані традиційно.

Приблизно однакові з оригінальними рецептами бали отримали приправлені “здорові” версії яблучного пирога, макарони з м’ясним соусом, м’яса в соусі чилі та м’ясного рулету.

Ба більше, третій варіант рецепта курчати в сирному соусі та брауні зі зниженою кількістю цукру і солі та доданим екстрактом ванілі учасники експерименту оцінили набагато вище, ніж приготовані традиційно.

Щоправда, у випадку з піцою, макаронами з сиром і пирогом з куркою перемогу все ж таки здобули класичні, більш шкідливі для здоров’я, версії страв.

Джерело: Jandonline