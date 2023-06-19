Команда вчених Норвезького інституту громадської охорони здоров’я під час мета-аналізу проведених упродовж останніх 20 років досліджень з’ясувала прості та ефективні способи приготування корисної та смачної кави в домашніх умовах.

У дослідженнях серцево-судинних захворювань, проведених у Норвегії, загалом узяли участь понад 500 тис. чоловіків і жінок віком 20-79 років.

З’ясувалося, що, за деякими даними, надмірне споживання кави може бути пов’язане з підвищеним ризиком раку або серцевими проблемами. Водночас багато вчених у підсумку підтвердили, що кілька чашок на день цілком прийнятно і навіть корисно для організму.

Способи зробити каву кориснішою

Використовувати тільки фільтровану воду. З урахуванням того, що близько 98,5% звареної кави складається з води, її якість і смак води відіграють величезну роль у приготуванні корисної кави.

Віддавати перевагу нерозчинній каві. Якість кавових зерен має велике значення для отримання максимальної користі. Обирайте свіжомелену каву високої якості, органічну, за можливості без штучних домішок і добавок.

Крім того, буде чудово, якщо ви будете знати про походження зерен. Кава, яку виростили на екологічно чистих плантаціях, буде кращою за смаковими якостями і в контексті впливу на здоров’я.

Метод приготування має значення. Обирайте метод приготування кави, що зберігає максимальну кількість корисних речовин.

Так, фільтр-кава зберігає більше антиоксидантів, ніж звичайна нефільтрована кава та кава, яку ви просто заварили в горнятку. За даними досліджень, вони містять більше речовин, що підвищують холестерин, ніж відфільтрована.

Від добавок краще відмовитися. Якщо ви любите додавати в каву цукор, вершки та сиропи, це може значно знизити користь кави. Ба більше, це додасть зайвих калорій.

Навчіться пити каву без цукру або використовуйте натуральні замінники цукру, які мають менше калорій, наприклад стевію.

І головне – дотримуйтеся міри. Кава буде корисною тільки, якщо пити її в помірних кількостях. Інакше можуть виникнути негативні наслідки для здоров’я. Такі, наприклад, як нервозність, безсоння або проблеми з травною системою.

Вчені рекомендують споживати не більше 3-4 чашок кави на день.

Джерело: Sage journals