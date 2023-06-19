Команда ученых Норвежского института общественного здравоохранения в ходе мета-анализа проведенных в течение последних 20 лет исследований выяснила простые и эффективные способы приготовления полезного и вкусного кофе в домашних условиях.

В исследованиях сердечно-сосудистых заболеваний, проведенных в Норвегии, в общей сложности приняли участие более 500 тыс. мужчин и женщин в возрасте 20–79 лет.

Выяснилось, что, по некоторым данным, чрезмерное употребление кофе может быть связано с повышенным риском рака или сердечными проблемами. В то же время многие ученые в итоге подтвердили, что несколько чашек в день вполне приемлемо и даже полезно для организма.

Способы сделать кофе более полезным

Использовать только фильтрованную воду. С учетом того, что около 98,5% сварного кофе состоит из воды, ее качество и вкус воды играют огромную роль при приготовлении полезного кофе.

Отдавать предпочтение нерастворимому кофе. Качество кофейных зерен имеет большое значение для получения максимальной пользы. Выбирайте свежемолотый кофе высокого качества, органический, по возможности без искусственных примесей и добавок.

Кроме того, будет отлично, если вы будете знать о происхождении зерен. Кофе, который был выращен на экологически чистых плантациях, будет лучшим по вкусовым свойствам и в контексте воздействия на здоровье.

Метод приготовления имеет значение. Выбирайте метод приготовления кофе, сохраняющий максимальное количество полезных веществ.

Так, фильтр-кофе сохраняет больше антиоксидантов, чем обычный нефильтрованный кофе и кофе, который вы просто заварили в чашке. По данным исследований, они содержат больше веществ, повышающих холестерин, чем отфильтрованный.

От добавок лучше отказаться. Если вы любите добавлять в кофе сахар, сливки и сиропы, это может значительно снизить пользу кофе. Более того, это добавит лишние калории.

Научитесь пить кофе без сахара или используйте натуральные заменители сахара, которые имеют меньше калорий, например стевию.

И главное – соблюдайте меру. Кофе будет полезен только, если пить его в умеренных количествах. Иначе могут возникнуть негативные последствия для здоровья. Такие, к примеру, как нервозность, бессонница или проблемы с пищеварительной системой.

Ученые рекомендуют потреблять не более 3-4 чашек кофе в день.

Источник: Sage journals