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Сімейний лікар пояснила, чому не можна запікати їжу у фользі

3 Вересня 2023, 15:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Людмила Сердюк лікар-терапевт, сімейний лікар
фольга
Джерело: Pexels

Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV пояснила, чому вкрай небажано запікати їжу в харчовій фользі.

– Користуватися харчовою фольгою для приготування страв при високій температурі в духовці вкрай небажано, оскільки за такого способу в їжу з фольги потрапляє неабияка частка алюмінію, – каже лікарка.

За словами Людмили Сердюк, вчені вже давно й неодноразово довели, що алюміній є потужним нейротоксином, що здатен провокувати тривожний і депресивний стан, погіршувати пам’ять.

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Також дослідники виявили зв’язок потрапляння в організм алюмінію з патологічними змінами в легенях, утворенням каменів у нирках.

Стало також відомо, що завдяки кислому середовищу через додавання лимонного соку та спецій, з фольги в їжу потрапляє майже 350 мг алюмінію.

За словами медика, більш здоровою альтернативою фользі можуть стати харчовий пергамент або скляні форми, призначені для запікання.

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