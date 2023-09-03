Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV пояснила, чому вкрай небажано запікати їжу в харчовій фользі.

– Користуватися харчовою фольгою для приготування страв при високій температурі в духовці вкрай небажано, оскільки за такого способу в їжу з фольги потрапляє неабияка частка алюмінію, – каже лікарка.

За словами Людмили Сердюк, вчені вже давно й неодноразово довели, що алюміній є потужним нейротоксином, що здатен провокувати тривожний і депресивний стан, погіршувати пам’ять.

Також дослідники виявили зв’язок потрапляння в організм алюмінію з патологічними змінами в легенях, утворенням каменів у нирках.

Стало також відомо, що завдяки кислому середовищу через додавання лимонного соку та спецій, з фольги в їжу потрапляє майже 350 мг алюмінію.

За словами медика, більш здоровою альтернативою фользі можуть стати харчовий пергамент або скляні форми, призначені для запікання.