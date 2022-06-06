Как определить, что человек тонет и ему срочно нужна помощь. Как реально избежать опасностей, которые поджидают нас в разгар летнего сезона на пляже или в бассейне.

На эти вопросы отвечает президент Американского колледжа врачей скорой помощи (ACEP) Джиллиан Шмитц.

— Большинство несчастных случаев, связанных с утоплением, можно предотвратить, но для того, чтобы произошла трагедия, достаточно нескольких секунд, — говорит Джиллиан.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в среднем каждый день в Соединенных Штатах от случайных утоплений умирает 11 человек. Именно утопление является одной из основных причин смерти среди детей в возрасте от 1 до 4 лет.

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Признаки, по которым можно определить, что человек тонет:

подпрыгивание или плавание на месте;

голова с открытым ртом запрокинута назад;

голова низко в воде, рот на уровне воды;

человек пытается перевернуться на спину;

волосы на лбу или на глазах;

глаза стеклянные и пустые;

глаза закрыты.

Если у кого-то возникли проблемы в воде, немедленно примите меры. Обратитесь за помощью к спасателю или позвоните по номеру службы спасения.

Не пытайтесь спасти тонущего человека, когда вы также находитесь в воде, если вы не обучены этому. По словам ACEP, тонущие люди могут запаниковать и попытаться утащить за собой всех, кто находится поблизости.

Простые шаги, чтобы избежать опасности на воде:

всегда назначайте ответственного взрослого для присмотра за детьми;

уберите все незакрепленные игрушки из зоны бассейна, чтобы уменьшить опасность споткнуться;

не используйте игрушки в качестве средств для плавания;

используйте спасательные жилеты для занятий в озерах, реках или вблизи них, особенно для детей и более слабых пловцов;

плавая в естественных водоемах, опасайтесь скрытых опасностей, таких как сильные течения, острые камни или заросли растительности;

всегда проверяйте прогноз погоды перед занятиями водными видами спорта;

используйте систему напарников во время плавания;

не употребляйте алкоголь до или во время занятий водными видами спорта или во время присмотра за детьми;

людям с фоновыми заболеваниями или тем, кто принимает определенные лекарства, могут потребоваться дополнительные меры предосторожности.

В момент опасности вы можете всегда взять на себя ту ответственность, которая вам по силам, опираясь на свои знания.

Возможно, именно ваша внимательность и скорость реакции спасут кому-то жизнь.