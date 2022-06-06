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Стеклянные глаза и плавание на месте: как понять, что человек тонет и как правильно ему помочь

6 июня 2022, 12:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
плавание
Источник: Depositphotos

Как определить, что человек тонет и ему срочно нужна помощь. Как реально избежать опасностей, которые поджидают нас в разгар летнего сезона на пляже или в бассейне.

На эти вопросы отвечает президент Американского колледжа врачей скорой помощи (ACEP) Джиллиан Шмитц.

— Большинство несчастных случаев, связанных с утоплением, можно предотвратить, но для того, чтобы произошла трагедия, достаточно нескольких секунд, — говорит Джиллиан.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в среднем каждый день в Соединенных Штатах от случайных утоплений умирает 11 человек. Именно утопление является одной из основных причин смерти среди детей в возрасте от 1 до 4 лет.

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Признаки, по которым можно определить, что человек тонет:

  • подпрыгивание или плавание на месте;
  • голова с открытым ртом запрокинута назад;
  • голова низко в воде, рот на уровне воды;
  • человек пытается перевернуться на спину;
  • волосы на лбу или на глазах;
  • глаза стеклянные и пустые;
  • глаза закрыты.

Если у кого-то возникли проблемы в воде, немедленно примите меры. Обратитесь за помощью к спасателю или позвоните по номеру службы спасения.

Не пытайтесь спасти тонущего человека, когда вы также находитесь в воде, если вы не обучены этому. По словам ACEP, тонущие люди могут запаниковать и попытаться утащить за собой всех, кто находится поблизости.

Простые шаги, чтобы избежать опасности на воде:

  • всегда назначайте ответственного взрослого для присмотра за детьми;
  • уберите все незакрепленные игрушки из зоны бассейна, чтобы уменьшить опасность споткнуться;
  • не используйте игрушки в качестве средств для плавания;
  • используйте спасательные жилеты для занятий в озерах, реках или вблизи них, особенно для детей и более слабых пловцов;
  • плавая в естественных водоемах, опасайтесь скрытых опасностей, таких как сильные течения, острые камни или заросли растительности;
  • всегда проверяйте прогноз погоды перед занятиями водными видами спорта;
  • используйте систему напарников во время плавания;
  • не употребляйте алкоголь до или во время занятий водными видами спорта или во время присмотра за детьми;
  • людям с фоновыми заболеваниями или тем, кто принимает определенные лекарства, могут потребоваться дополнительные меры предосторожности.

В момент опасности вы можете всегда взять на себя ту ответственность, которая вам по силам, опираясь на свои знания.

Возможно, именно ваша внимательность и скорость реакции спасут кому-то жизнь.

Источник
MedicalXpress
Теги
Плавание, поради лікаря, Рятувальники
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