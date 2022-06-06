Як визначити, що людина тоне і їй терміново потрібна допомога. Як реально уникнути небезпек, які чекають на нас в розпал літнього сезону на пляжі або в басейні.

На ці питання відповідає президент Американського коледжу лікарів швидкої допомоги (ACEP) Джилліан Шмітц.

– Більшість нещасних випадків, пов’язаних з утопленням, можна запобігти, але для того, щоб сталася трагедія, достатньо декількох секунд, – говорить Джилліан.

За даними Центрів з контролю й профілактики захворювань США, в середньому кожен день в Сполучених Штатах від випадкових утоплень помирає 11 осіб. Саме утоплення є однією з основних причин смерті серед дітей у віці від 1 до 4 років.

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Ознаки, за якими можна визначити, що людина тоне:

підстрибування або плавання на місці;

голова з відкритим ротом закинута назад;

голова низько у воді, рот на рівні води;

людина намагається перевернутися на спину;

волосся на лобі або на очах;

очі скляні і порожні;

очі закриті.

Якщо у когось виникли проблеми у воді, негайно прийміть заходи. Зверніться за допомогою до рятувальника або зателефонуйте за номером служби порятунку.

Не намагайтеся врятувати потопаючу людину, коли ви також перебуваєте у воді, якщо ви не навчені цьому. За словами ACEP, потопаючі люди можуть запанікувати й спробувати потягти за собою всіх, хто знаходиться поблизу.

Прості кроки, щоб уникнути небезпеки на воді:

завжди призначайте відповідального дорослого для нагляду за дітьми;

приберіть всі незакріплені іграшки із зони басейну, щоб зменшити небезпеку спіткнутися;

не використовуйте іграшки в якості засобів для плавання;

використовуйте рятувальні жилети для занять в озерах, річках або поблизу них, особливо для дітей й слабших плавців.

плаваючи в природних водоймах, остерігайтеся прихованих небезпек, таких як сильні течії, гострі камені або зарості рослинності;

завжди перевіряйте прогноз погоди перед заняттями водними видами спорту;

використовуйте систему напарників під час плавання;

не вживайте алкоголь до або під час занять водними видами спорту або під час нагляду за дітьми;

людям з фоновими захворюваннями або тим, хто приймає певні ліки, можуть знадобитися додаткові запобіжні заходи.

В мить небезпеки ви можете взяти на себе ту відповідальність, яка вам під силу, спираючись на свої знання.

Можливо, саме ваша уважність і швидкість реакції врятують комусь життя.