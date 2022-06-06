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Скляні очі і плавання на місці: як зрозуміти, що людина тоне і як правильно йому допомогти

6 Червня 2022, 12:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
плавание
Джерело: Depositphotos

Як визначити, що людина тоне і їй терміново потрібна допомога. Як реально уникнути небезпек, які чекають на нас в розпал літнього сезону на пляжі або в басейні.

На ці питання відповідає президент Американського коледжу лікарів швидкої допомоги (ACEP) Джилліан Шмітц.

– Більшість нещасних випадків, пов’язаних з утопленням, можна запобігти, але для того, щоб сталася трагедія, достатньо декількох секунд, – говорить Джилліан.

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За даними Центрів з контролю й профілактики захворювань США, в середньому кожен день в Сполучених Штатах від випадкових утоплень помирає 11 осіб. Саме утоплення є однією з основних причин смерті серед дітей у віці від 1 до 4 років.

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Ознаки, за якими можна визначити, що людина тоне:

  • підстрибування або плавання на місці;
  • голова з відкритим ротом закинута назад;
  • голова низько у воді, рот на рівні води;
  • людина намагається перевернутися на спину;
  • волосся на лобі або на очах;
  • очі скляні і порожні;
  • очі закриті.

Якщо у когось виникли проблеми у воді, негайно прийміть заходи. Зверніться за допомогою до рятувальника або зателефонуйте за номером служби порятунку.

Не намагайтеся врятувати потопаючу людину, коли ви також перебуваєте у воді, якщо ви не навчені цьому. За словами ACEP, потопаючі люди можуть запанікувати й спробувати потягти за собою всіх, хто знаходиться поблизу.

Прості кроки, щоб уникнути небезпеки на воді:

  • завжди призначайте відповідального дорослого для нагляду за дітьми;
  • приберіть всі незакріплені іграшки із зони басейну, щоб зменшити небезпеку спіткнутися;
  • не використовуйте іграшки в якості засобів для плавання;
  • використовуйте рятувальні жилети для занять в озерах, річках або поблизу них, особливо для дітей й слабших плавців.
  • плаваючи в природних водоймах, остерігайтеся прихованих небезпек, таких як сильні течії, гострі камені або зарості рослинності;
  • завжди перевіряйте прогноз погоди перед заняттями водними видами спорту;
  • використовуйте систему напарників під час плавання;
  • не вживайте алкоголь до або під час занять водними видами спорту або під час нагляду за дітьми;
  • людям з фоновими захворюваннями або тим, хто приймає певні ліки, можуть знадобитися додаткові запобіжні заходи.

В мить небезпеки ви можете взяти на себе ту відповідальність, яка вам під силу, спираючись на свої знання.

Можливо, саме ваша уважність і швидкість реакції врятують комусь життя.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Плавання, поради лікаря, Рятувальники
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