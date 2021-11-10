Отсутствие ясной и четкой информации на ранних стадиях появления вакцин от коронавируса об их несомненной пользе и эффективности до сих пор, по прошествии почти двух лет, дает о себе знать. Многие люди все еще колеблются и сомневаются в отношении Covid-прививок. И самая внушительная часть этих людей – будущие мамы.

Так, к примеру, Королевский колледж акушеров и гинекологов (RCOG) сообщает, что только 15% беременных женщин страны получили две дозы вакцины.

Женщины приводят множество причин своего нежелания получать Covid-уколы. Самая главная среди них – отсутствие четкой информации о долгосрочном влиянии вакцины для их ребенка. Плюс — дезинформация, распространяемая в социальных сетях.

— Отчасти нежелание прививаться связано с тем, что женщины не хотят вообще принимать какие-либо лекарства во время беременности, — говорит акушер-консультант Пэт О’Брайен.

По его словам, количество беременных женщин, которые получили две дозы, разочаровывает. Учитывая тот факт, что в настоящее время имеется гораздо больше доказательств безопасности вакцин против коронавируса именно для будущих мам.

Специалист также отмети, что беременные женщины больше подвержены риску респираторных заболеваний, таких как грипп, потому что их иммунная система подавлена.

Еще одна причина, по которой Covid-19 более опасен во время беременности, заключается в том, что по мере того, как ребенок становится больше, легкие женщины сдавливаются маткой, поэтому она не может дышать глубоко, что затрудняет выведение инфекций.

По словам О’Брайена, у беременных женщин с Covid-19 есть один шанс из пяти преждевременно родить ребенка и повышенный риск мертворождения.

— Раньше наблюдалось очевидное нежелание получать вакцины, но теперь, когда появились последние данные об их преимуществах, настроение, похоже, меняется, и я надеюсь увидеть изменения в цифрах и распространении вакцины с приближением зимы, — добавил он.

По мнению Ниши Прасад, врача Национальной службы здравоохранения, недавно родившей ребенка, беременные женщины должны продолжать жить в соответствии со строгими мерами предосторожности против Covid-19, что просто невозможно сейчас, когда ограничения уже максимально сняты. А между тем, невакцинированным беременным нужно обращаться в больницу для частых дородовых осмотров или даже госпитализации. Это ставит их в очень уязвимое положение и вызывает тревогу.