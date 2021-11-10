Відсутність ясної і чіткої інформації на ранніх стадіях появи вакцин від коронавірусу про їх безсумнівну користь і ефективність досі, майже два роки потому, дається взнаки. Багато людей все ще вагаються і сумніваються щодо Covid-щеплень. І значна частина цих людей – майбутні мами.

Так, наприклад, Королівський коледж акушерів і гінекологів (RCOG) повідомляє, що тільки 15% вагітних жінок країни отримали дві дози вакцини.

Жінки наводять безліч причин свого небажання отримувати уколи. Найголовніша серед них – відсутність чіткої інформації про довгостроковий вплив вакцини на їхню дитину. Плюс – дезінформація, поширювана в соціальних мережах.

– Почасти небажання робити щеплення пов’язане з тим, що жінки не хочуть взагалі приймати будь-які ліки під час вагітності, – говорить акушер-консультант Пет О’Брайен.

За його словами, кількість вагітних жінок, які отримали дві дози, розчаровує. Враховуючи той факт, що наразі існує набагато більше доказів безпеки вакцин проти коронавірусу саме для майбутніх мам.

Спеціаліст також зазначив, що вагітні жінки більше схильні до ризику респіраторних захворювань, таких як грип, тому що їхня імунна система пригнічена.

Ще одна причина, чому Covid-19 більш небезпечний під час вагітності, полягає в тому, що, коли дитина стає більшою, легені жінки стискаються маткою, тому вона не може дихати глибоко, що ускладнює виведення інфекцій.

За словами О’Брайена, у вагітних жінок з Covid-19 є один шанс з п’яти передчасно народити дитину і підвищений ризик мертвонародження.

– Раніше спостерігалося очевидне небажання отримувати вакцини, але тепер, коли з’явилися останні дані про їхні переваги, настрій, схоже, змінюється, і я сподіваюся побачити зміни в цифрах і поширенні вакцини з наближенням зими, – додав він.

На думку Ніші Прасад, лікаря Національної служби охорони здоров’я, яка нещодавно народила дитину, вагітні жінки повинні продовжувати жити відповідно до суворих запобіжних заходів проти Covid-19, що просто неможливо зараз, коли обмеження вже максимально зняті. А між тим, невакцинованим вагітним потрібно звертатися в лікарню для частих допологових оглядів або навіть госпіталізації. Це ставить їх у дуже вразливе становище і викликає тривогу.