Профессиональный диетолог Памела Мейсон в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвала пять растительных препаратов, которые естественным образом снижают уровень плохого холестерина.

Изучив различные исследования, в том числе в области холестерина, диетолог рекомендовал употреблять имбирь, чернику, клюкву, чеснок и женьшень.

Например, было обнаружено, что чеснок снижает уровень холестерина и других жиров в крови, а чесночные добавки — на целых 29,8 мг/дл.

Кроме того, исследование с участием 70 человек с диабетом показало, что имбирь может помочь снизить уровень холестерина, если принимать его в дозе 1 600 мг ежедневно в течение 12 недель, объяснила Мейсон.

По словам диетолога, рандомизированное контролируемое исследование с участием 30 человек с диабетом показало, что клюква также может улучшить липидный профиль, в то время как другое исследование показало, что плоды клюквы (9 г в день) могут снизить уровень плохого холестерина.

Что касается женьшеня, исследование, опубликованное в журнале Этнофармакология, показало, что это растение может снизить уровень как общего, так и плохого холестерина.

Основываясь на всех этих выводах, диетолог рекомендовал включить эти пять растений в здоровый рацион: либо в виде еды, либо в качестве добавок.

Мейсон также отметила диету типа радуги с большим количеством фруктов и овощей, которые могут включать чернику, клюкву, чеснок и женьшень и способствовать хорошему здоровью, если употреблять эти продукты регулярно.

Источник: Express