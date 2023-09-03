Професійна дієтологиня Памела Мейсон у коментарі популярному британському онлайн-виданню назвала п’ять рослинних препаратів, які природним чином знижують рівень поганого холестерину.

Вивчивши різні дослідження, зокрема в галузі холестерину, дієтологиня рекомендувала вживати імбир, чорницю, журавлину, часник і женьшень.

Наприклад, було виявлено, що часник знижує рівень холестерину та інших жирів у крові, а часникові добавки – на цілих 29,8 мг/дл.

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Крім того, дослідження за участю 70 осіб із діабетом показало, що імбир може допомогти знизити рівень холестерину, якщо приймати його в дозі 1 600 мг щодня протягом 12 тижнів, пояснила Мейсон.

За словами дієтологині, рандомізоване контрольоване дослідження за участю 30 осіб із діабетом показало, що журавлина також може поліпшити ліпідний профіль, тоді як інше дослідження показало, що плоди журавлини (9 г на день) можуть знизити рівень поганого холестерину.

Що стосується женьшеню, дослідження, опубліковане в журналі Етнофармакологія, показало, що ця рослина може знизити рівень як загального, так і поганого холестерину.

Ґрунтуючись на всіх цих висновках, дієтологиня рекомендувала включити ці п’ять рослин у здоровий раціон: або у вигляді їжі, або як добавки.

Мейсон також наголосила на дієті типу веселки з великою кількістю фруктів і овочів, які можуть містити чорницю, журавлину, часник і женьшень, що сприятиме доброму здоров’ю, якщо вживати ці продукти регулярно.

Джерело: Express