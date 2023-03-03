Известный британский эксперт по садоводству Ким Стоддарт поделилась удивительными сорняками, которые можно добавлять в весенние салаты.

— Вот лишь некоторые из растений, которые вы можете найти на огороде прямо сейчас, — говорит Ким.

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Листья свеклы, оставшиеся в земле с прошлого сезона, могут стать прекрасным набором листьев, похожих на шпинат.

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Крапива. Эти дикие листья в последнее время стали востребованными у таких знаменитых поваров, как Джейми Оливер. Добавляйте их в суп, тушеное мясо, макароны, как любые зеленые листья.

Листья редьки. Любая редька, которая лежит в земле с прошлого года, не будет вкусной, однако ее листья полностью съедобны. Они содержат больше витаминов и питательных веществ, чем луковицы, и их можно добавлять в любые приготовленные блюда и использовать так же, как лист капусты.

Чесночная горчица — еще один съедобный продукт, который лучше всего собирать молодым, когда он менее горький. По словам эксперта, в это время года это полезный съедобный продукт.

— В ближайшие недели обратите внимание на дикий чеснок, листья фиалки, которые отлично подходят для тортов и пудингов, и одуванчики, которые можно есть в салатах, — рекомендует эксперт.

По ее словам, можно также сделать свои собственные заменители кофе, высушив и измельчив очищенные корни.

Источник: Express