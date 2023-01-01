Салат и гарнир одновременно. Такой салат из консервированной фасоли можно приготовить на 10–15 минут. Он питательный и вкусный.
Если есть свет или газовая плита, можно сделать блюдо теплым, если нет – оно будет хорошо и холодным.
Інгредиенты:
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- 300 г белой консервированной фасоли (или предварительно отварной)
- 2 луковицы
- 50 г изюма (светлых без костей)
- 50 г грецких орехов
- 3 перьев зеленого лука
- 3 ст. л. подсолнечного масла
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Порубите грецкие орехи ножом. Можно воспользоваться и блендером, но делать это нужно осторожно, чтобы не перемолоть слишком мелко. Разогрейте сухую сковороду и подсушите несколько минут.
- Откройте банку с консервированной белой фасолью и откиньте ее на дуршлаг, промойте водой. Оставьте, чтобы стекла жидкость.
- Очистите две луковицы и нарежьте тонкими полукольцами. На сковороду влейте масло подсолнечное, выложите лук и обжарьте с щепоткой соли до мягкости.
- Добавьте консервированную фасоль на сковороду в лук и обжарьте все вместе на маленьком огне 3 минуты.
- Соедините в миске фасоль с луком, подсушенные грецкие орехи и изюм. Добавьте по необходимости соль и перец по вкусу.
6. Заправьте салат 1 ст. ложкой подсолнечного масла и посыпьте измельченной зеленью трех перьев зеленого лука.
Источник: Евгений Клопотенко