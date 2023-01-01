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Еда

Простой салат для военного времени

1 января 2023, 19:33
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
фаслоь

Салат и гарнир одновременно. Такой салат из консервированной фасоли можно приготовить на 10–15 минут. Он питательный и вкусный.

Если есть свет или газовая плита, можно сделать блюдо теплым, если нет – оно будет хорошо и холодным.

Інгредиенты:

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  • 300 г белой консервированной фасоли (или предварительно отварной)
  • 2 луковицы
  • 50 г изюма (светлых без костей)
  • 50 г грецких орехов
  • 3 перьев зеленого лука
  • 3 ст. л. подсолнечного масла
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Порубите грецкие орехи ножом. Можно воспользоваться и блендером, но делать это нужно осторожно, чтобы не перемолоть слишком мелко. Разогрейте сухую сковороду и подсушите несколько минут.
  2. Откройте банку с консервированной белой фасолью и откиньте ее на дуршлаг, промойте водой. Оставьте, чтобы стекла жидкость.
  3. Очистите две луковицы и нарежьте тонкими полукольцами. На сковороду влейте масло подсолнечное, выложите лук и обжарьте с щепоткой соли до мягкости.
  4. Добавьте консервированную фасоль на сковороду в лук и обжарьте все вместе на маленьком огне 3 минуты.
  5. Соедините в миске фасоль с луком, подсушенные грецкие орехи и изюм. Добавьте по необходимости соль и перец по вкусу.
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6. Заправьте салат 1 ст. ложкой подсолнечного масла и посыпьте измельченной зеленью трех перьев зеленого лука.

Источник: Евгений Клопотенко

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