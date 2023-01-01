Салат и гарнир одновременно. Такой салат из консервированной фасоли можно приготовить на 10–15 минут. Он питательный и вкусный.

Если есть свет или газовая плита, можно сделать блюдо теплым, если нет – оно будет хорошо и холодным.

Інгредиенты:

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300 г белой консервированной фасоли (или предварительно отварной)

2 луковицы

50 г изюма (светлых без костей)

50 г грецких орехов

3 перьев зеленого лука

3 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Порубите грецкие орехи ножом. Можно воспользоваться и блендером, но делать это нужно осторожно, чтобы не перемолоть слишком мелко. Разогрейте сухую сковороду и подсушите несколько минут. Откройте банку с консервированной белой фасолью и откиньте ее на дуршлаг, промойте водой. Оставьте, чтобы стекла жидкость. Очистите две луковицы и нарежьте тонкими полукольцами. На сковороду влейте масло подсолнечное, выложите лук и обжарьте с щепоткой соли до мягкости. Добавьте консервированную фасоль на сковороду в лук и обжарьте все вместе на маленьком огне 3 минуты. Соедините в миске фасоль с луком, подсушенные грецкие орехи и изюм. Добавьте по необходимости соль и перец по вкусу.

6. Заправьте салат 1 ст. ложкой подсолнечного масла и посыпьте измельченной зеленью трех перьев зеленого лука.

Источник: Евгений Клопотенко