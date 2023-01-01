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Їжа

Простий салат для воєнного часу

1 Січня 2023, 19:33
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
фаслоь

Салат і гарнір одночасно. Такий салат з консервованої квасолі можна приготувати на 10-15 хвилин. Він поживний та смачний.

Якщо є світло чи газова плита, можна зробити страву теплою, якщо ні – вона добре смакуватиме і холодною.

Інгредієнти:

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  • 300 г білої консервованої квасолі (або попередньо відвареної)
  • 2 цибулини
  • 50 г родзинок (світлих без кісток)
  • 50 г волоських горіхів
  • 3 пір’їни зеленої цибулі
  • 3 ст. л. соняшникової олії
  • сіль та перець до смаку

Приготування:

  1. Посічіть волоські горіхи ножем. Можна скористатися і блендером, але робити це треба обережно, аби не перемолоти занадто дрібно. Розігрійте суху пательню та підсушіть горіхи кілька хвилин.
  2. Відкрийте бляшанку з консервованою білою квасолею та відкиньте її на друшляк, промийте водою. Залиште, щоб стікла рідина.
  3. Очистіть дві цибулини та наріжте тонкими напівкільцями. На пательню влийте соняшникову олію, викладіть цибулю та обсмажте з дрібкою солі до м’якості.
  4. Додайте консервовану квасолю на пательню до цибулі та обсмажте все разом на маленькому вогні 3 хвилини.
  5. З’єднайте у мисці квасолю з цибулею, підсушені волоські горіхи та родзинки. Додайте за потреби сіль та перець до смаку.
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6. Заправте салат 1 ст. ложкою соняшникової олії та посипте подрібненою зеленню трьох пір’їн зеленої цибулі.

Джерело: Євген Клопотенко

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