Салат і гарнір одночасно. Такий салат з консервованої квасолі можна приготувати на 10-15 хвилин. Він поживний та смачний.

Якщо є світло чи газова плита, можна зробити страву теплою, якщо ні – вона добре смакуватиме і холодною.

Інгредієнти:

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300 г білої консервованої квасолі (або попередньо відвареної)

2 цибулини

50 г родзинок (світлих без кісток)

50 г волоських горіхів

3 пір’їни зеленої цибулі

3 ст. л. соняшникової олії

сіль та перець до смаку

Приготування:

Посічіть волоські горіхи ножем. Можна скористатися і блендером, але робити це треба обережно, аби не перемолоти занадто дрібно. Розігрійте суху пательню та підсушіть горіхи кілька хвилин. Відкрийте бляшанку з консервованою білою квасолею та відкиньте її на друшляк, промийте водою. Залиште, щоб стікла рідина. Очистіть дві цибулини та наріжте тонкими напівкільцями. На пательню влийте соняшникову олію, викладіть цибулю та обсмажте з дрібкою солі до м’якості. Додайте консервовану квасолю на пательню до цибулі та обсмажте все разом на маленькому вогні 3 хвилини. З’єднайте у мисці квасолю з цибулею, підсушені волоські горіхи та родзинки. Додайте за потреби сіль та перець до смаку.

6. Заправте салат 1 ст. ложкою соняшникової олії та посипте подрібненою зеленню трьох пір’їн зеленої цибулі.

Джерело: Євген Клопотенко