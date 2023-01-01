Салат і гарнір одночасно. Такий салат з консервованої квасолі можна приготувати на 10-15 хвилин. Він поживний та смачний.
Якщо є світло чи газова плита, можна зробити страву теплою, якщо ні – вона добре смакуватиме і холодною.
Інгредієнти:
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- 300 г білої консервованої квасолі (або попередньо відвареної)
- 2 цибулини
- 50 г родзинок (світлих без кісток)
- 50 г волоських горіхів
- 3 пір’їни зеленої цибулі
- 3 ст. л. соняшникової олії
- сіль та перець до смаку
Приготування:
- Посічіть волоські горіхи ножем. Можна скористатися і блендером, але робити це треба обережно, аби не перемолоти занадто дрібно. Розігрійте суху пательню та підсушіть горіхи кілька хвилин.
- Відкрийте бляшанку з консервованою білою квасолею та відкиньте її на друшляк, промийте водою. Залиште, щоб стікла рідина.
- Очистіть дві цибулини та наріжте тонкими напівкільцями. На пательню влийте соняшникову олію, викладіть цибулю та обсмажте з дрібкою солі до м’якості.
- Додайте консервовану квасолю на пательню до цибулі та обсмажте все разом на маленькому вогні 3 хвилини.
- З’єднайте у мисці квасолю з цибулею, підсушені волоські горіхи та родзинки. Додайте за потреби сіль та перець до смаку.
6. Заправте салат 1 ст. ложкою соняшникової олії та посипте подрібненою зеленню трьох пір’їн зеленої цибулі.
Джерело: Євген Клопотенко