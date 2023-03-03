Відомий британський експерт з садівництва Кім Стоддарт поділилася дивовижними бур’янами, які можна додавати в весняні салати.

– Ось лише деякі з рослин, які ви можете знайти на городі прямо зараз, – каже Кім.

Листя буряка, що залишилися в землі з минулого сезону, можуть стати прекрасним набором листя, схожого на шпинат.

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Кропива. Ці дикі листя останнім часом стали затребуваними у таких знаменитих кухарів, як Джеймі Олівер. Додавайте їх в суп, тушковане м’ясо, макарони, як будь-яке зелене листя.

Листя редьки. Будь-яка редька, яка лежить в землі з минулого року, не буде смачною, проте її листя повністю їстівні. Вони містять більше вітамінів і поживних речовин, ніж цибулини, і їх можна додавати в будь-які приготовані страви і використовувати так само, як лист капусти.

Часникова гірчиця – ще один їстівний продукт, який найкраще збирати молодим, коли він менш гіркий. За словами експерта, в цю пору року це корисний їстівний продукт.

– У найближчі тижні зверніть увагу на дикий часник, листя фіалки, які відмінно підходять для тортів і пудингів, і листя кульбаби, які можна їсти в салатах, – рекомендує експерт.

За її словами, можна також зробити свої власні замінники кави, висушивши і подрібнивши очищені коріння.

Джерело: Express