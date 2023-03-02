Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли всю правду про один з популярних народних лікарських засобів, яким є часник. А саме: чи може він насправді допомогти не захворіти або швидше одужати від застуди.

– Цілком можливо, що допоможе, але поки це не доведено. Численні статті в інтернеті посилаються на різні дослідження про антибактеріальні та противірусні властивості часнику або добавок з ним, – розповіли експерти.

Однак, за їхніми словами, проблема в тому, що якість майже всіх цих досліджень дуже низька, а кількість людей, які взяли в них участь, занадто мала, щоб робити з них серйозні наукові висновки.

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Часник – це чудовий продукт, який містить марганець, вітамін B6, вітамін С, селен і ще безліч корисних речовин. Також в його складі є аліцин – рідина, яка, можливо, допомагає людині боротися з бактеріями і вірусами – вчені все ще продовжують вивчати це питання.

– Тому, якщо ви любите часник, сміливо додавайте його в свій раціон. Але пам’ятайте, що часник може і нашкодити, – попереджає МОЗ.

Обережним з часником слід бути людям з рефлюксною хворобою – у них він може викликати печію. А також людям, які приймають ліки, що розріджують кров. Часник має подібний ефект, і можуть виникнути проблеми зі згортанням крові.

А ось якщо ви хочете запобігти застуді, то частіше мийте руки з милом, провітрюйте приміщення, уникайте натовпів і дотримуйтесь дистанції з іншими людьми, відзначають фахівці МОЗ.

За їхніми словами, на жаль, вірусів, що викликають гострі респіраторні захворювання, занадто багато, щоб від кожного з них зробити вакцини. Натомість існують вакцини від вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2, які є найнебезпечнішими з них. Тому варто зробити щеплення, щоб захиститися хоча б від них.