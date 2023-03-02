Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали всю правду об одном из популярных народных лекарственных средств, которым является чеснок. А именно: может ли он на самом деле помочь не заболеть или быстрее выздороветь от простуды.

— Вполне возможно, что поможет, но пока это не доказано. Многочисленные статьи в интернете ссылаются на различные исследования об антибактериальных и противовирусных свойствах чеснока или добавок с ним, — рассказали эксперты.

Однако, по их словам, проблема в том, что качество почти всех этих исследований очень низкое, а количество людей, которые приняли в них участие, слишком мало, чтобы делать из них серьезные научные выводы.

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Чеснок — это замечательный продукт, который содержит марганец, витамин B6, витамин С, селен и еще множество полезных веществ. Также в его составе есть аллицин — жидкость, которая, возможно, помогает человеку бороться с бактериями и вирусами – ученые все еще продолжают изучать этот вопрос.

— Поэтому, если вы любите чеснок, смело добавляйте его в свой рацион. Но помните, что чеснок может и навредить, — предупреждает Минздрав.

Осторожным с чесноком следует быть людям с рефлюксной болезнью – у них он может вызвать изжогу. А также людям, принимающим разжижающие кровь лекарства. Чеснок имеет аналогичный эффект, и могут возникнуть проблемы со свертыванием крови.

А вот если вы хотите предотвратить простуду, то чаще мойте руки с мылом, проветривайте помещение, избегайте толп и соблюдайте дистанцию с другими людьми, отмечают специалисты Минздрава.

По их словам, к сожалению, вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, слишком много, чтобы от каждого из них сделать вакцины. Зато существуют вакцины от вирусов гриппа и коронавируса SARS-CoV-2, которые являются самыми опасными из них. Поэтому стоит сделать прививку, чтобы защититься хотя бы от них.