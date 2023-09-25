Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Смерть во сне и наяву: почему те, кто храпит, рискуют здоровьем

25 сентября 2023, 16:39
Марина Мелехова редактор
хропіння
Источник: Pexels

Наиболее известным расстройством, связанным с прекращением дыхания, является апноэ. Такое нарушение приводит к плохому качеству сна, периодической нехватке кислорода и влияет на работоспособность.

Более 8 млн британцев в возрасте от 30 до 69 лет имеют апноэ, 85% из них даже этого не замечают.

А в будущем эта проблема может привести к развитию ишемической болезни сердца, депрессии, инсульта, сердечной недостаточности, диабета 2 типа и ранней деменции.

Сейчас смотрят

Кроме того, именно из-за усталости и плохой концентрации те, кто храпит во сне, чаще попадают в аварии.

Если не лечить это расстройство, риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 30%, а инсульта —  на 60%. То есть человек может умереть во сне, — объясняет врач Дэвид Харли.

Читайте также:
Смерть во сне и наяву: почему те, кто храпит, рискуют здоровьемВ Британии начинают лечить храп с помощью новаторского грудного имплантата

Источник
The Sun
Теги
Великобритания поради лікаря хвороба
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь