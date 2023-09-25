Наиболее известным расстройством, связанным с прекращением дыхания, является апноэ. Такое нарушение приводит к плохому качеству сна, периодической нехватке кислорода и влияет на работоспособность.

Более 8 млн британцев в возрасте от 30 до 69 лет имеют апноэ, 85% из них даже этого не замечают.

А в будущем эта проблема может привести к развитию ишемической болезни сердца, депрессии, инсульта, сердечной недостаточности, диабета 2 типа и ранней деменции.

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Кроме того, именно из-за усталости и плохой концентрации те, кто храпит во сне, чаще попадают в аварии.

Если не лечить это расстройство, риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 30%, а инсульта — на 60%. То есть человек может умереть во сне, — объясняет врач Дэвид Харли.