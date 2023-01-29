Специалисты Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS) начали лечить людей с одним из самых распространенных нарушений сна в стране с помощью новаторского имплантата, который помогает пациентам лучше спать ночью.

Сообщается, что грудной имплантат представляет собой небольшое устройство, которое уже используют в Европе и США и которое работает, заставляя язык сокращаться и выходить из дыхательного горла.

Отмечается, что процедура включает в себя имплантацию небольшого устройства в грудь людям, которые страдают апноэ, чтобы их дыхание периодически не останавливалось, пока они спят.

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По оценкам NHS, 1,5 млн британцев страдают апноэ во сне, хотя считается, что 85% из них эта патология не диагностирована и поэтому они не получают лечения.

Отмечается, что апноэ делает людей уставшими, раздражительными и подверженными несчастным случаям и может увеличить долгосрочный риск инсульта и сердечных заболеваний.