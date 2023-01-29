Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

У Британії починають лікувати апное (хропіння) за допомогою новаторського грудного імплантату

29 Січня 2023, 09:22
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
У Британії починають лікувати апное (хропіння) за допомогою новаторського грудного імплантату
Джерело: Depositphotos

Фахівці Національної системи охорони здоров’я Великої Британії (NHS) почали лікувати людей з одним з найпоширеніших порушень сну в країні за допомогою новаторського імплантату, який допомагає пацієнтам краще спати вночі.

Повідомляється, що грудний імплантат – це невеликий пристрій, який вже використовується в Європі та США і який працює, змушуючи язик скорочуватися і виходити з дихального горла.

Зазначається, що процедура включає в себе імплантацію невеликого пристрою в груди людям, які страждають на апное, щоб їхнє дихання періодично не зупинялося, поки вони сплять.

Зараз дивляться

Читайте також:
У Британії починають лікувати апное (хропіння) за допомогою новаторського грудного імплантатуХропіння майже вдвічі збільшує ризик раптової смерті

За оцінками NHS, 1,5 млн британців страждають на апное уві сні, хоча вважається, що 85% з них ця патологія не діагностована і тому вони не отримують лікування.

Зазначається, що апное робить людей втомленими, дратівливими і схильними до нещасних випадків і може збільшити довгостроковий ризик інсульту і серцевих захворювань.

Джерело
The Guardian
Теги
Британія лікування хвороби
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь