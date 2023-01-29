Фахівці Національної системи охорони здоров’я Великої Британії (NHS) почали лікувати людей з одним з найпоширеніших порушень сну в країні за допомогою новаторського імплантату, який допомагає пацієнтам краще спати вночі.

Повідомляється, що грудний імплантат – це невеликий пристрій, який вже використовується в Європі та США і який працює, змушуючи язик скорочуватися і виходити з дихального горла.

Зазначається, що процедура включає в себе імплантацію невеликого пристрою в груди людям, які страждають на апное, щоб їхнє дихання періодично не зупинялося, поки вони сплять.

Зараз дивляться Читайте також: Хропіння майже вдвічі збільшує ризик раптової смерті За оцінками NHS, 1,5 млн британців страждають на апное уві сні, хоча вважається, що 85% з них ця патологія не діагностована і тому вони не отримують лікування. Зазначається, що апное робить людей втомленими, дратівливими і схильними до нещасних випадків і може збільшити довгостроковий ризик інсульту і серцевих захворювань.

Джерело The Guardian

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