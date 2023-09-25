Найбільш відомий розлад, пов’язаний із припиненням дихання, є апное. Таке порушення призводить до поганої якості сну, періодичної нестачі кисню та впливає на працездатність.

Понад вісім мільйонів британців віком від 30 до 69 років мають апное, 85% з них навіть цього не помічають.

А у майбутньому ця проблема може призвести до розвитку ішемічної хвороби серця, депресії, інсульту, серцевої недостатності, діабету 2 типу та ранньої деменції.

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Крім того, саме через втому і погану концентрацію ті, хто хропить уві сні, частіше потрапляють в аварії.

Якщо не лікувати цей розлад, ризик серцево-судинних захворювань збільшується на 30%, а інсульту – на 60%. Тобто людина може померти уві сні, – пояснює лікар Девід Гарлі.