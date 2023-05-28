Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышках кори в 17 различных европейских странах. У некоторых людей корь может привести к серьезным и потенциально опасным для жизни осложнениям, поэтому важно знать признаки и симптомы инфекции.

Корь является высококонтагиозным заболеванием, передающимся через кашель, чихание и тесный личный контакт с инфицированными людьми.

Вирус может оставаться активным и заразным в воздухе и на поверхностях до двух часов и передаваться между инфицированными людьми от четырех дней после появления сыпи до четырех дней после ее обострения.

По данным ВОЗ, за последние 12 месяцев наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в Российской Федерации, Таджикистане и Турции (414, 610 и 466 случаев соответственно).

В Австрии, Сербии, Соединенном Королевстве, Узбекистане и других странах число случаев заболевания увеличилось только с начала 2023 года.

Эксперты поделились наиболее распространенными симптомами кори:

в ысокая температура;

н асморк и кашель;

к расные и слезящиеся глаза;

м аленькие белые пятна внутри щек;

с ыпь по всему телу — обычно начинается на лице и шее, а затем распространяется дальше.

По словам медиков, невакцинированные дети, беременные и любые непривитые наиболее подвержены риску заражения и наиболее уязвимы к тяжелым осложнениям, связанным с вирусом.

Источник: Express