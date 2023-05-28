Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышках кори в 17 различных европейских странах. У некоторых людей корь может привести к серьезным и потенциально опасным для жизни осложнениям, поэтому важно знать признаки и симптомы инфекции.
Корь является высококонтагиозным заболеванием, передающимся через кашель, чихание и тесный личный контакт с инфицированными людьми.
Вирус может оставаться активным и заразным в воздухе и на поверхностях до двух часов и передаваться между инфицированными людьми от четырех дней после появления сыпи до четырех дней после ее обострения.
По данным ВОЗ, за последние 12 месяцев наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в Российской Федерации, Таджикистане и Турции (414, 610 и 466 случаев соответственно).
В Австрии, Сербии, Соединенном Королевстве, Узбекистане и других странах число случаев заболевания увеличилось только с начала 2023 года.
Эксперты поделились наиболее распространенными симптомами кори:
- высокая температура;
- насморк и кашель;
- красные и слезящиеся глаза;
- маленькие белые пятна внутри щек;
- сыпь по всему телу — обычно начинается на лице и шее, а затем распространяется дальше.
По словам медиков, невакцинированные дети, беременные и любые непривитые наиболее подвержены риску заражения и наиболее уязвимы к тяжелым осложнениям, связанным с вирусом.
Источник: Express