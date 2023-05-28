Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила про спалахи кору в 17 різних європейських країнах. У деяких людей кір може призвести до серйозних і потенційно небезпечних для життя ускладнень, тому важливо знати ознаки і симптоми інфекції.
Кір є висококонтагіозним захворюванням, що передається через кашель, чхання і тісний особистий контакт з інфікованими людьми.
Вірус може залишатися активним і заразним у повітрі та на поверхнях до двох годин і передаватися між інфікованими людьми від чотирьох днів після появи висипу до чотирьох днів після його загострення.
За даними ВООЗ, за останні 12 місяців найбільшу кількість випадків захворювання зареєстровано в Російській Федерації, Таджикистані та Туреччині (414, 610 і 466 випадків відповідно).
В Австрії, Сербії, Сполученому Королівстві, Узбекистані та інших країнах кількість випадків захворювання збільшилася тільки з початку 2023 року.
Експерти поділилися найпоширенішими симптомами кору:
- висока температура;
- нежить і кашель;
- червоні очі, що сльозяться;
- маленькі білі плями всередині щік;
- висип по всьому тілу – зазвичай починається на обличчі та шиї, а потім поширюється далі.
За словами медиків, невакциновані діти, вагітні та будь-які нещеплені найбільше схильні до ризику зараження і найбільш уразливі до тяжких ускладнень, пов’язаних із вірусом.
Джерело: Express