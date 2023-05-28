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Спалах кору в Європі: експерти назвали п’ять симптомів, на які варто звернути увагу

28 Травня 2023, 11:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
кір, діти
Джерело: Depositphotos

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила про спалахи кору в 17 різних європейських країнах. У деяких людей кір може призвести до серйозних і потенційно небезпечних для життя ускладнень, тому важливо знати ознаки і симптоми інфекції.

Кір є висококонтагіозним захворюванням, що передається через кашель, чхання і тісний особистий контакт з інфікованими людьми.

Вірус може залишатися активним і заразним у повітрі та на поверхнях до двох годин і передаватися між інфікованими людьми від чотирьох днів після появи висипу до чотирьох днів після його загострення.

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За даними ВООЗ, за останні 12 місяців найбільшу кількість випадків захворювання зареєстровано в Російській Федерації, Таджикистані та Туреччині (414, 610 і 466 випадків відповідно).

В Австрії, Сербії, Сполученому Королівстві, Узбекистані та інших країнах кількість випадків захворювання збільшилася тільки з початку 2023 року.

Експерти поділилися найпоширенішими симптомами кору:

  • висока температура;
  • нежить і кашель;
  • червоні очі, що сльозяться;
  • маленькі білі плями всередині щік;
  • висип по всьому тілу – зазвичай починається на обличчі та шиї, а потім поширюється далі.

За словами медиків, невакциновані діти, вагітні та будь-які нещеплені найбільше схильні до ризику зараження і найбільш уразливі до тяжких ускладнень, пов’язаних із вірусом.

Джерело: Express

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