Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) учора, 20 травня, повідомила про створення глобальної мережі, щоб допомогти швидко виявляти загрозу інфекційних захворювань, як-от Covid-19, і обмінюватися інформацією для запобігання їхньому поширенню.

Агентство повідомило, що Міжнародна мережа спостереження за патогенами (IPSN) надасть платформу для з’єднання країн і регіонів, поліпшення систем збору та аналізу зразків.

Зібрані дані будуть використовуватися в ширшій системі епіднагляду, використовуваної для виявлення і відстеження захворювань з метою стримування спалахів і розробки методів лікування і вакцин.

Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус привітав амбітні цілі нової мережі, заявивши, що вона може зіграти життєво важливу роль у забезпеченні безпеки здоров’я.

– Як було ясно продемонстровано нам під час пандемії Covid-19, світ сильніший, коли він разом бореться зі спільними загрозами для здоров’я, – сказав він.

Мережа об’єднає експертів з геноміки та аналізу даних з урядів, наукових кіл, приватного сектору та інших організацій.

Хоча пандемія підштовхнула країни до розширення своїх можливостей у сфері геноміки, агентство попередило, що в багатьох країнах досі немає ефективних систем збору та аналізу зразків.

За словами Тедроса, IPSN допоможе дати кожній країні доступ до секвенування та аналізу геному патогенів у межах її системи громадської охорони здоров’я.