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Уроки Covid-19: ВОЗ сообщила о создании Международной сети наблюдения за патогенами

21 мая 2023, 08:55
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ВООЗ
Источник: Depositphotos

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вчера, 20 мая, сообщила о создании глобальной сети, чтобы помочь быстро выявлять угрозу инфекционных заболеваний, таких как Covid-19, и обмениваться информацией для предотвращения их распространения.

Агентство сообщило, что Международная сеть наблюдения за патогенами (IPSN) предоставит платформу для соединения стран и регионов, улучшения систем сбора и анализа образцов.

Собранные данные будут использоваться в более широкой системе эпиднадзора, используемой для выявления и отслеживания заболеваний в целях сдерживания вспышек и разработки методов лечения и вакцин.

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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал амбициозные цели новой сети, заявив, что она может сыграть жизненно важную роль в обеспечении безопасности здоровья.

— Как было ясно продемонстрировано нам во время пандемии Covid-19, мир сильнее, когда он вместе борется с общими угрозами для здоровья, — сказал он.

Сеть объединит экспертов по геномике и анализу данных из правительств, научных кругов, частного сектора и других организаций.

Хотя пандемия подтолкнула страны к расширению своих возможностей в области геномики, агентство предупредило, что во многих странах до сих пор отсутствуют эффективные системы сбора и анализа образцов.

По словам Тедроса, IPSN поможет дать каждой стране доступ к секвенированию и анализу генома патогенов в рамках ее системы общественного здравоохранения.

Источник
MedicalXpress
Теги
ВООЗ Коронавирус Covid-19 пандемія Профілактика
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