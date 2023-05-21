Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вчера, 20 мая, сообщила о создании глобальной сети, чтобы помочь быстро выявлять угрозу инфекционных заболеваний, таких как Covid-19, и обмениваться информацией для предотвращения их распространения.

Агентство сообщило, что Международная сеть наблюдения за патогенами (IPSN) предоставит платформу для соединения стран и регионов, улучшения систем сбора и анализа образцов.

Собранные данные будут использоваться в более широкой системе эпиднадзора, используемой для выявления и отслеживания заболеваний в целях сдерживания вспышек и разработки методов лечения и вакцин.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал амбициозные цели новой сети, заявив, что она может сыграть жизненно важную роль в обеспечении безопасности здоровья.

— Как было ясно продемонстрировано нам во время пандемии Covid-19, мир сильнее, когда он вместе борется с общими угрозами для здоровья, — сказал он.

Сеть объединит экспертов по геномике и анализу данных из правительств, научных кругов, частного сектора и других организаций.

Хотя пандемия подтолкнула страны к расширению своих возможностей в области геномики, агентство предупредило, что во многих странах до сих пор отсутствуют эффективные системы сбора и анализа образцов.

По словам Тедроса, IPSN поможет дать каждой стране доступ к секвенированию и анализу генома патогенов в рамках ее системы общественного здравоохранения.