Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Китае от птичьего гриппа H3N8 умерла 56-летняя женщина из провинции Гуандун на юго-востоке страны. Это первый известный случай смерти человека именно от этого штамма.

По данным ВОЗ, женщина заболела 22 февраля, 3 марта была госпитализирована с тяжелой пневмонией и скончалась 16 марта.

— У пациентки было несколько основных заболеваний. У нее был опыт контакта с живой птицей до начала заболевания, а также история присутствия диких птиц вокруг ее дома, — говорится в заявлении агентства здравоохранения ООН.

В ведомстве добавили, что на момент сообщения ни у кого из близких заболевшей не развилась инфекция и не появились симптомы заболевания.

Известно, что вирус H3N8 циркулирует с 2002 года после первого появления у водоплавающих птиц Северной Америки. Вирус также заражает лошадей, собак и тюленей.

По словам экспертов, случаи птичьего гриппа у человека обычно являются результатом прямого или косвенного контакта с инфицированной живой или мертвой домашней птицей или с загрязненной окружающей средой.

В ВОЗ объяснили, что заражение гриппом животных может привести к различным заболеваниям — от конъюнктивита или легких гриппоподобных симптомов до тяжелой острой респираторной патологии или даже смерти.