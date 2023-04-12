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Перша смерть людини від пташиного грипу H3N8: у ВООЗ повідомили про випадок у Китаї

12 Квітня 2023, 10:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
пташиний грип
Джерело: Depositphotos

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що в Китаї від пташиного грипу H3N8 померла 56-річна жінка з провінції Гуандун на південному сході країни. Це перший відомий випадок смерті людини саме від цього штаму.

За даними ВООЗ, жінка захворіла 22 лютого, 3 березня була госпіталізована з важкою пневмонією і померла 16 березня.

– У пацієнтки було кілька основних захворювань. У неї був досвід контакту з живою птицею до початку захворювання, а також історія присутності диких птахів навколо її будинку, – ідеться в заяві агентства охорони здоров’я ООН.

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У відомстві додали, що на момент повідомлення ні в кого з близьких хворої не розвинулася інфекція і не з’явилися симптоми захворювання.

Відомо, що вірус H3N8 циркулює з 2002 року після першої появи у водоплавних птахів Північної Америки. Вірус також заражає коней, собак і тюленів.

За словами експертів, випадки пташиного грипу в людини зазвичай є результатом прямого або опосередкованого контакту з інфікованою живою або мертвою домашньою птицею або із забрудненим навколишнім середовищем.

У ВООЗ пояснили, що зараження грипом тварин може призвести до різних захворювань – від кон’юнктивіту або легких грипоподібних симптомів до важкої гострої респіраторної патології або навіть смерті.

Джерело
The Guardian
Теги
ВООЗ Китай Пташиний грип Смерть
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