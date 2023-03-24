Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте смертности от туберкулеза в Европе. Тенденция проявилась после понижения этого показателя в течение почти 20 лет.

Согласно данным ВОЗ, от туберкулеза умерло 27 300 европейцев в 2021 году по сравнению с 27 тыс. годом ранее.

Рост смертности от туберкулеза эксперты ВОЗ связывают с пандемией коронавируса и обусловленными ею ограничениями, переориентацией медицинских ресурсов, запоздалой диагностикой болезни.

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На ситуацию также повлияло и распространение устойчивой к лекарству формы туберкулеза: каждый третий случай болезни был устойчив к рифампицину, основному препарату, который используется для лечения.

Среди стран, которые наиболее пострадали, эксперты называют Украину и Россию, где туберкулез забрал жизни около 3 600 и 4 900 человек соответственно.

В 53 странах, входящих в Европейский регион ВОЗ, включая страны Центральной Азии, туберкулезом заболели примерно 230 тыс. человек. Этот показатель продолжает уменьшаться по сравнению с предыдущими годами.

По данным ВОЗ, в 2021 году туберкулезом заболели 10,6 млн человек в мире.

Напомним, что сегодня, 24 марта, Всемирный день борьбы с туберкулезом.