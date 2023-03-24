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Наслідки Covid-пандемії: у ВООЗ заявили про зростання смертності від туберкульозу в Європі

24 Березня 2023, 14:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вооз
Джерело: Depositphotos

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила про зростання смертності від туберкульозу в Європі. Тенденція визначилася після зниження цього показника протягом майже 20 років.

Згідно з даними ВООЗ, від туберкульозу померло 27 300 європейців у 2021 році порівняно з 27 тис. роком раніше.

Зростання смертності від туберкульозу експерти ВООЗ пов’язують із пандемією коронавірусу та зумовленими нею обмеженнями, переорієнтацією медичних ресурсів, запізнілою діагностикою хвороби.

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На ситуацію також вплинуло і поширення стійкої до ліків форми туберкульозу: кожен третій випадок хвороби був стійкий до рифампіцину, основного препарату, який використовується для лікування.

Серед країн, які найбільше постраждали, експерти називають Україну та Росію, де туберкульоз забрав життя близько 3 600 і 4 900 осіб відповідно.

У 53 країнах, що входять до Європейського регіону ВООЗ, зокрема країни Центральної Азії, на туберкульоз захворіли приблизно 230 тис. осіб. Цей показник продовжує зменшуватися в порівнянні з попередніми роками.

За даними ВООЗ, у 2021 році на туберкульоз захворіли 10,6 млн осіб у світі.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 березня, Всесвітній день боротьби з туберкульозом.

Джерело
Всесвітня організація охорони здоров’я
Теги
Європа ВООЗ Смерть статистика туберкульоз
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