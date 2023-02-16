ВООЗ зробило тривожний прогноз – через російське вторгнення кожен п’ятий українець під загрозою розвитку певної форми психічного розладу.

Українці на фронті й у тилу вже рік витримують шалені навантаження, зокрема й психологічні, адже війна атакує і нашу психіку.

Тим часом, згідно з українським аудитом ресурсів послуг у сфері психічного здоров’я, проведеного за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, система “бачить” менше 10% прогнозованих випадків розладу психічного здоров’я.

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Одна з причин – українці часто не приділяють належної уваги ментальному здоров’ю та не вважають за потрібне звертатися до фахівця.

Подолати цю упередженість, сформувати звичку піклуватися про своє ментальне здоров’я має на меті Комунікаційна кампанія Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

– Разом із міністром охорони здоров’я Віктор Ляшко розповіли про неї директору Європейського регіонального бюро ВООЗ д-ру Хансу Клюге під час нашої чергової зустрічі, – розповіла Олена Зеленська.

У створенні програми Всеукраїнської програми ментального здоров’я допомагає ВООЗ.

Зеленська висловила сподівання, що й тепер організація підсилить своєю підтримкою комунікаційну кампанію.

Вона також підкреслила, що ментальне здоров’я не менш важливе за фізичне, і про нього також треба піклуватися.

Джерело: Олена Зеленська