ВОЗ сделала тревожный прогноз – из-за российского вторжения каждый пятый украинец под угрозой развития определенной формы психического расстройства.

Украинцы на фронте и в тылу уже год выдерживают безумные нагрузки, в том числе и психологические, ведь война атакует и нашу психику.

Между тем, согласно украинскому аудиту ресурсов услуг в сфере психического здоровья, проведенного при поддержке Агентства США по международному развитию, система “видит” менее 10% прогнозируемых случаев расстройства психического здоровья.

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Одна из причин — украинцы часто не уделяют должного внимания ментальному здоровью и не считают нужным обращаться к специалисту.

Преодолеть эту предвзятость, сформировать привычку заботиться о своем ментальном здоровье преследует цель Коммуникационная кампания Всеукраинской программы ментального здоровья.

– Вместе с министром здравоохранения Виктор Ляшко рассказали о ней директору Европейского регионального бюро ВОЗ Хансу Клюге во время нашей очередной встречи, – рассказала Елена Зеленская.

В создании программы Всеукраинской программы ментального здоровья помогает ВОЗ.

Зеленская выразила надежду, что и сейчас организация усилит своей поддержкой коммуникационную кампанию.

Она также подчеркнула, что ментальное здоровье не менее важно, чем физическое, и о нем также нужно заботиться.

Источник: Елена Зеленская