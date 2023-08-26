Легионеллез, или болезнь легионеров, уложила в Польше на больничные койки 76 человек, 7 умерли. Это данные по состоянию на пятницу, 26 августа.

Авторитетный украинский инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook рассказала, почему считает это тревожной информацией.

— Есть предположение, что легионеллу можно использовать как биологическое оружие, потому что в лабораторных условиях были созданы генетически модифицированные штаммы возбудителя, приводящие к почти 100% летальности у животных, — пишет врач.

Легионеллез вызывает бактерия легионела, болезнь характеризуется тяжелым поражением легких. Менее тяжелые формы носят название лихорадка Понтиак и по симптоматике напоминают ОРЗ.

По утверждению Голубовской, в США ежегодно регистрируют до 10 тыс. случаев легионеллеза. Примерно один из десяти заболевших погибает.

Впервые, как считается, легионеллез был зарегистрирован летом 1976 года. Тогда среди участников съезда Американского легиона зафиксировали 221 больного неизвестной болезнью, умерли 34 человека. С тех пор и возбудитель, и болезнь получили название, которое сегодня в связи с чрезвычайным происшествием в польском Жешуве уже стало широко известным в Европе.

Бактерия легионелла живет в почве и пресной воде, люди инфицируются, вдыхая маленькие капли воды или случайно глотая зараженную воду.

Пресная вода, содержащая эти бактерии, может проникать в водопроводную систему дома или даже города.

— Поэтому душевые лейки, декоративные фонтаны, системы кондиционирования воздуха и т. д. представляют определенную опасность в плане инфицирования, — предупреждает Голубовская.

Врач предостерегает, что в жару не стоит купаться в городских фонтанах, что любит делать молодежь. Легионеллы устойчивы даже к высоким концентрациям хлора.

От человека к человеку болезнь не передается.

Источник: Ольга Голубовська