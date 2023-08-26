Легіонельоз, або хвороба легіонерів, вклала у Польщі на лікарняні ліжка 76 осіб, 7 померли. Це дані станом на п’ятницю, 26 серпня.

Авторитетна українська інфекціоністка Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook розповіла, чому вважає тривожною цю інформацію.

– Є припущення, що легіонелу можна використати як біологічну зброю, бо в лабораторних умовах вже створено генетично модифіковані штами збудника, що призводять до майже 100% летальності у тварин, – пише лікарка.

Легіонельоз викликає бактерія легіонела, хвороба характеризується важким ураженням легень. Менш важкі форми носять назву лихоманка Понтіак і за симптоматикою нагадують ГРЗ.

За твердженням Голубовської, у США щорічно реєструють до 10 тис. випадків легіонельозу. Приблизно один із десяти хворих гине.

Уперше, як вважається, легіонельоз був зареєстрований влітку 1976 року. Тоді серед учасників з’їзду Американського легіону зафіксували 221 хворого на невідому недугу, померли 34 людини. Відтоді і збудник, і хвороба отримали назву, яка сьогодні у зв’язку з надзвичайною подією у польському Жешуві вже стала широко відомою в Європі.

Бактерія легіонела живе в ґрунті та прісній воді, люди інфікуються, вдихаючи маленькі краплини води або випадково ковтаючи заражену воду.

Прісна вода, що містить ці бактерії, може проникати у водопровідну систему будинку чи навіть міста.

– Тому душові лійки, декоративні фонтани, системи кондиціонування повітря тощо становлять певну небезпеку в плані інфікування, – попереджає Голубовська.

Лікарка застерігає, що у спеку не варто купатися в міських фонтанах, що полюбляє робити молодь. Легіонели стійкі навіть до високих концентрацій хлору.

Від людини до людини хвороба не передається.

Джерело: Ольга Голубовська