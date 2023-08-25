У польському Ряшеві (Жешуві), місті, розташованому всього за 50 км від кордону з Україною, зафіксували спалах легіонельозу – небезпечної інфекційної хвороби, яка вражає дихальні шляхи.

Станом на 25 серпня відомо про 76 хворих і сімох померлих.

Наразі Агенція внутрішньої безпеки (ABW) розслідує причини епідемії в Ряшеві.

Спалах будь-якої інфекційної хвороби небезпечний для населення, але легіонельоз з’явився наче нізвідки у регіоні Польщі, де розташована головна польська логістична база військової техніки для України, а також важливий центр допомоги біженцям.

Чи це прикра випадковість, чи цинічна диверсія, в результаті якої спеціально заразили бактерією Legionella pneumophila мережі водопостачання.

Наразі у місті тимчасово вимкнули всі фонтани, водяні завіси та питні фонтанчики, оскільки осередком розмноження бактерії є вода.

Для того, щоб відбулося інфікування, необхідно вдихнути воду у вигляді дрібнодисперсного аерозолю, що містить цю патогенну бактерію.

У медицині не зареєстровані випадки передавання легіонельозу від людини до людини, зараження можливе лише при контакті з водою, що містить Legionella pneumophillia.

Представники Університетської клінічної лікарні закликають людей зберігати спокій і обережність.

Інкубаційний період триває від 2 до 10 днів. Перші симптоми легко сплутати з грипом. Це жар, озноб, сухий кашель, головний і м’язовий біль.

За тяжкого перебігу з’являються болі в грудях і утруднення дихання. Часто розвивається пневмонія.

Найчастіше від легіонельозу помирають похилі люди, або люди з хронічними хворобами, особливо тими, що знижують імунітет. Більшість померлих у Ряшеві – люди віком за 70 років.

При терапії легкого та середньо-тяжкого перебігу легіонельозу застосовують антибіотикотерапію.

Вакцини від цієї інфекції немає, вона перебуває у стадії розробки.

Джерело: Onet