Медики Лондона, в якому зареєстровано спалах кору, описали перші ознаки захворювання, на які слід звернути увагу.

За даними Агентства з безпеки охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA), у Лондоні можуть бути зафіксовані десятки тисяч випадків захворювання на кір через низький рівень вакцинації.

В Агентстві припустили, що спалах може торкнутися від 40 до 160 тис. осіб.

За даними ВООЗ, першою ознакою кору є висока температура, яка зазвичай починається приблизно через 10-14 днів після контакту з вірусом.

Потім за цим початковим симптомом слідують контрольні ознаки, такі як нежить, кашель, червоні і сльозяться очі, а також невеликі білі плями на щоках.

Британські медики попереджають: кір може призвести до серйозних, аж до летальних, наслідків, якщо інфекція поширюється на інші органи, як-от легені або мозок.

Найкращим захистом від смертельно небезпечної хвороби є своєчасна вакцинація.

Джерело: Express