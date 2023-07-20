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Спалах кору в Лондоні: лікарі назвали перші ознаки інфекції, і це не висип

20 Липня 2023, 11:31
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Pixabay

Медики Лондона, в якому зареєстровано спалах кору, описали перші ознаки захворювання, на які слід звернути увагу.

За даними Агентства з безпеки охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA), у Лондоні можуть бути зафіксовані десятки тисяч випадків захворювання на кір через низький рівень вакцинації.

В Агентстві припустили, що спалах може торкнутися від 40 до 160 тис. осіб.

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За даними ВООЗ, першою ознакою кору є висока температура, яка зазвичай починається приблизно через 10-14 днів після контакту з вірусом.

Потім за цим початковим симптомом слідують контрольні ознаки, такі як нежить, кашель, червоні і сльозяться очі, а також невеликі білі плями на щоках.

Британські медики попереджають: кір може призвести до серйозних, аж до летальних, наслідків, якщо інфекція поширюється на інші органи, як-от легені або мозок.

Найкращим захистом від смертельно небезпечної хвороби є своєчасна вакцинація.

Джерело: Express

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