Медики Лондона, в котором зарегистрирована вспышка кори, описали первые признаки заболевания, на которые следует обратить внимание.

По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), в Лондоне могут быть зафиксированы десятки тысяч случаев заболевания корью из-за низкого уровня вакцинации.

В Агентстве предположили, что вспышка может затронуть от 40 до 160 тыс. человек.

По данным ВОЗ, первым признаком кори является высокая температура, которая обычно начинается примерно через 10–14 дней после контакта с вирусом.

Затем за этим начальным симптомом следуют контрольные признаки, такие как насморк, кашель, красные и слезящиеся глаза, а также небольшие белые пятна на щеках.

Британские медики предупреждают: корь может привести к серьезным, вплоть до летальных, последствиям, если инфекция распространяется на другие органы, такие как легкие или мозг.

Лучшей защитой от смертельно опасной болезни является своевременная вакцинация.

Источник: Express