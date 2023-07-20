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Вспышка кори в Лондоне: врачи назвали первые признаки инфекции, и это не сыпь

20 июля 2023, 11:31
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Pixabay

Медики Лондона, в котором зарегистрирована вспышка кори, описали первые признаки заболевания, на которые следует обратить внимание.

По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), в Лондоне могут быть зафиксированы десятки тысяч случаев заболевания корью из-за низкого уровня вакцинации.

В Агентстве предположили, что вспышка может затронуть от 40 до 160 тыс. человек.

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По данным ВОЗ, первым признаком кори является высокая температура, которая обычно начинается примерно через 10–14 дней после контакта с вирусом. 

Затем за этим начальным симптомом следуют контрольные признаки, такие как насморк, кашель, красные и слезящиеся глаза, а также небольшие белые пятна на щеках.

Британские медики предупреждают: корь может привести к серьезным, вплоть до летальных, последствиям, если инфекция распространяется на другие органы, такие как легкие или мозг.

Лучшей защитой от смертельно опасной болезни является своевременная вакцинация.

Источник: Express

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