В польском Ряшеве (Жешуве), городе, который находится всего в 50 км от границы с Украиной, зафиксировали вспышку легионеллеза — опасной инфекционной болезни, которая поражает дыхательные пути.

По состоянию на 25 августа известно о 76 больных и семи умерших.

Сейчас Агентство внутренней безопасности (ABW) расследует причины эпидемии в Ряшеве.

Вспышка любой инфекционной болезни опасна для населения, но легионеллез появился как бы ниоткуда в регионе Польши, где расположена главная польская логистическая база военной техники для Украины, а также важный центр помощи беженцам.

Или это досадная случайность, или циничная диверсия, в результате которой специально заразили бактерией Legionella pneumophila сети водоснабжения.

Сейчас в городе временно выключили все фонтаны, водяные завесы и питьевые фонтанчики, поскольку очагом размножения бактерии является вода.

Для того, чтобы произошло инфицирование, необходимо вдохнуть воду в виде мелкодисперсного аэрозоля, содержащего данную патогенную бактерию.

В медицине не зарегистрированы случаи передачи легионеллеза от человека к человеку, заражение возможно лишь при контакте с водой, содержащей Legionella pneumophillia.

Представители Университетской клинической больницы призывают людей сохранять спокойствие и осторожность.

Инкубационный период длится от 2 до 10 дней. Первые симптомы легко спутать с гриппом. Это жар, озноб, сухой кашель, головная и мышечная боль.

При тяжелом течении появляются боли в груди и затруднение дыхания. Часто развивается пневмония.

Чаще всего от легионеллеза умирают пожилые люди, или люди с хроническими болезнями, особенно теми, которые снижают иммунитет. Большинство умерших в Ряшеве — люди в возрасте за 70 лет.

При терапии легкого и средне-тяжелого течения легионеллеза применяют антибиотикотерапию.

Вакцины от этой инфекции нет, она находится в стадии разработки.

Источник: Onet