Исследователи Австралийского национального университета не обнаружили доказательств воздушно-капельной передачи патогенов, таких как Covid-19, в общественных туалетах. Иными словами, общественные туалеты не представляют большого риска заражения вирусом.

В ходе научной работы было проанализировано 38 исследований из 13 стран, опубликованных с 2000 по 2020 год, темой которых было определение риска передачи вирусов и бактерий в общественных туалетах.

Было рассмотрено несколько возможных путей передачи, включая ингаляцию, контакт с поверхностью и фекально-оральный.

Авторы заявили, что существует некоторый риск образования аэрозоля при смывании туалета и использовании систем сушки рук в общественных туалетах, но вероятность передачи считается низкой при условии соблюдения надлежащей гигиены рук и ванной комнаты.

— Мы понимаем, что люди обеспокоены использованием общественных туалетов во время пандемии, — отметил профессор Австралийского национального университета Сотирис Вардулакис.

Он уверяет, что, если минимизировать время, проводимое в ванной, вымыть и высушить руки должным образом, не пользоваться мобильным телефоном, не есть и не пить, тогда риск использования туалета останется низким.

В то время как именно частицы аэрозоля в настоящее время считаются самым эффективным путем передачи Covid-19, Вардулакис сказал, что в исследованиях, опубликованных в течение первого года пандемии, нет никаких доказательств того, что это происходит в общественных туалетах.

— Есть ряд причин, по которым риск в общественных туалетах низкий — люди не проводят много времени в ванных комнатах и ​​не общаются там с другими людьми, — добавил профессор.

Он добавил, что аэрозоли, которые можно вдохнуть при смывании унитаза, поступают из собственных отходов жизнедеятельности человека. Риск такого перекрестного заражения не очень высок.

В исследовании содержится 25 рекомендаций по снижению риска заражения и передачи инфекции в общественном туалете, включая электрические двери или входы без дверей, закрытие крышки унитаза перед смывом и бесконтактные кнопки смыва.