Дослідники Австралійського національного університету не виявили доказів повітряно-крапельної передачі патогенів, таких як Covid-19, в громадських туалетах. Іншими словами, громадські туалети не становлять великого ризику зараження вірусом.

В ході наукової роботи було проаналізовано 38 досліджень з 13 країн, опублікованих з 2000 по 2020 рік, темою яких було визначення ризику передачі вірусів і бактерій в громадських туалетах.

Було розглянуто кілька можливих шляхів передачі, включаючи інгаляцію, контакт з поверхнею і фекально-оральний.

Автори заявили, що існує певний ризик утворення аерозолю при змиванні туалету і використанні систем сушіння рук в громадських туалетах, але ймовірність передачі вважається низькою за умови дотримання належної гігієни рук і ванної кімнати.

– Ми розуміємо, що люди стурбовані використанням громадських туалетів під час пандемії, – зазначив професор Австралійського національного університету Сотіріс Вардулакіс.

Він запевняє, що, якщо мінімізувати час, проведений у ванній, вимити і висушити руки належним чином, не користуватися мобільним телефоном, не їсти і не пити, тоді ризик використання туалету залишиться низьким.

Хоча саме частинки аерозолю в даний час вважаються найефективнішим шляхом передачі Covid-19, Вардулакіс зазначив, що в дослідженнях, опублікованих протягом першого року пандемії, немає жодних доказів того, що це відбувається в громадських туалетах.

– Є ряд причин, через які ризик в громадських туалетах низький – люди не проводять багато часу у ванних кімнатах і не спілкуються там з іншими людьми, – додав професор.

Він додав, що аерозолі, які можна вдихнути при змиванні унітазу, надходять з власних відходів життєдіяльності людини. Ризик такого перехресного зараження не дуже високий.

Дослідження містить 25 рекомендацій щодо зниження ризику зараження та передачі інфекції в громадському туалеті, включаючи електричні двері або входи без дверей, закриття кришки унітазу перед змивом та безконтактні кнопки змиву.