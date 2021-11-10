Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения заявила, что с нетерпением ждет второго поколения вакцин против Covid-19, которое может включать спреи для носа и пероральные версии.
Сумья Сваминатан отметила, что такие вакцины могут иметь преимущества перед нынешними, поскольку, в отличие от инъекций, их будет легче доставлять и вводить самостоятельно.
По ее словам, существует 129 различных вакцин-кандидатов, которые прошли клинические испытания и уже тестируются на людях. Еще 194 находятся на стадии лабораторных разработок.
— Это охватывает весь спектр технологий. Если бы не Covid-19, мы все равно использовали бы эти платформы для других инфекций в будущем, — сказала ученая в прямом эфире на каналах ВОЗ в социальных сетях.
Она объяснила преимущества распыления вакцины в нос, как это происходит в некоторых странах с вакцинами против гриппа: если есть местный иммунный ответ, он позаботится о вирусе еще до того, как тот уйдет в легкие и начнет вызывать проблемы.
До сих пор с вакцинами, которые мы одобрили, не было никаких сигналов, которые вызывали бы тревогу, но все равно мы должны переосмыслить эти препараты, уверена сотрудница ВОЗ.
Согласно подсчетам AFP, во всем мире было введено более 7,25 млрд доз Covid-вакцины.