Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения заявила, что с нетерпением ждет второго поколения вакцин против Covid-19, которое может включать спреи для носа и пероральные версии.

Сумья Сваминатан отметила, что такие вакцины могут иметь преимущества перед нынешними, поскольку, в отличие от инъекций, их будет легче доставлять и вводить самостоятельно.

По ее словам, существует 129 различных вакцин-кандидатов, которые прошли клинические испытания и уже тестируются на людях. Еще 194 находятся на стадии лабораторных разработок.

— Это охватывает весь спектр технологий. Если бы не Covid-19, мы все равно использовали бы эти платформы для других инфекций в будущем, — сказала ученая в прямом эфире на каналах ВОЗ в социальных сетях.

Она объяснила преимущества распыления вакцины в нос, как это происходит в некоторых странах с вакцинами против гриппа: если есть местный иммунный ответ, он позаботится о вирусе еще до того, как тот уйдет в легкие и начнет вызывать проблемы.

До сих пор с вакцинами, которые мы одобрили, не было никаких сигналов, которые вызывали бы ​​тревогу, но все равно мы должны переосмыслить эти препараты, уверена сотрудница ВОЗ.

Согласно подсчетам AFP, во всем мире было введено более 7,25 млрд доз Covid-вакцины.