Головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заявила, що з нетерпінням чекає на друге покоління вакцин проти Covid-19, яке може охоплювати спреї для носа і пероральні версії.

Сум’я Свамінатан зазначила, що такі вакцини можуть мати переваги перед нинішніми, оскільки, на відміну від ін’єкцій, їх буде легше доставляти і вводити самостійно.

За її словами, існує 129 різних вакцин-кандидатів, які пройшли клінічні випробування і вже тестуються на людях. Ще 194 перебувають на стадії лабораторних розробок.

– Це охоплює весь спектр технологій. Якби не Covid-19, ми все одно використовували б ці платформи для інших інфекцій в майбутньому, – сказала вчена в прямому ефірі на каналах ВООЗ в соціальних мережах.

Вона пояснила переваги розпилення вакцини в ніс, як це відбувається в деяких країнах з вакцинами проти грипу: якщо є місцева імунна відповідь, вона подбає про вірус ще до того, як він піде в легені і почне викликати проблеми.

Відтоді щодо вакцин, які ми схвалили, не було жодних сигналів, які викликали б тривогу, але все одно ми повинні переосмислити ці препарати, впевнена співробітниця ВООЗ.

Згідно з підрахунками AFP, у всьому світі було введено понад 7,25 млрд доз Covid-вакцини.