Представители здравоохранения США заявили сегодня, 17 декабря, что большинству американцев следует делать вакцины Pfizer или Moderna вместо прививки Johnson&Johnson, которая может вызвать редкие, но серьезные тромбы.

Проблема со свертыванием крови стала причиной девяти подтвержденных смертей после вакцинации Johnson&Johnson. В то время как вакцины Pfizer и Moderna представляются более безопасными и эффективными. Об этом заявили эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

До сих пор США рассматривали все три Covid-вакцины, доступные американцам, как равный выбор, поскольку крупные исследования показали, что все они обеспечивают надежную защиту, а поставки на раннем этапе были ограничены.

Первоначально вакцина Johnson&Johnson приветствовалась как вариант однократной дозы, который может быть особенно важен для труднодоступных групп, таких как бездомные, которые могут не получить необходимую вторую дозу Pfizer или Moderna.

Но советники CDC заявили, что пришло время признать, что многое изменилось с момента начала выпуска вакцин год назад. Полностью вакцинированными считаются более 200 млн американцев, в том числе около 16 млн, получивших прививку Johnson&Johnson.

Новые данные беспрецедентного отслеживания безопасности всех этих прививок убедили комиссию в том, что, хотя сгустки крови, связанные с вакциной Johnson&Johnson, остаются очень редкими, но они все еще возникают, и не только у молодых женщин, как первоначально предполагалось.

Covid-19 также вызывает смертельные тромбы. Но вакцинальный тромбоз часто возникает в необычных местах, таких как вены, по которым кровь отводится от головного мозга, а также у пациентов, у которых также развивается аномально низкий уровень тромбоцитов, образующих сгустки.

Симптомы необычных сгустков, получивших название тромбоз с синдромом тромбоцитопении, включают сильные головные боли через неделю или две после вакцинации Johnson&Johnson, а также боль в животе и тошноту.