Представники охорони здоров’я США заявили сьогодні, 17 грудня, що більшість американців повинні робити вакцини Pfizer або Moderna замість щеплення Johnson&Johnson, що може викликати рідкісні, але серйозні тромби.

Проблема зі згортанням крові стала причиною дев’яти підтверджених смертей після вакцинації Johnson&Johnson. У той час як вакцини Pfizer і Moderna представляються більш безпечними і ефективними. Про це заявили експерти Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Досі США розглядали всі три Covid-вакцини, доступні американцям, як рівний вибір, оскільки великі дослідження показали, що всі вони забезпечують надійний захист, а поставки на ранньому етапі були обмеженими.

Вакцину Johnson&Johnson вважали хорошим варіантом, оскільки її вводять одноразово, а це може бути особливо важливо для важкодоступних груп, як-от бездомні, які можуть не отримати необхідну другу дозу Pfizer або Moderna.

Але радники CDC заявили, що настав час визнати, що багато чого змінилося від початку випуску вакцин рік тому. Повністю вакцинованими вважаються понад 200 млн американців, зокрема близько 16 млн, які отримали щеплення Johnson&Johnson.

Нові дані безпрецедентного відстеження безпеки всіх цих щеплень переконали комісію в тому, що, хоча згустки крові, пов’язані з вакциною Johnson&Johnson, залишаються дуже рідкісними, але вони все ще виникають, і не тільки у молодих жінок, як спочатку передбачалося.

Covid-19 також викликає смертельні тромби. Але вакцинальний тромбоз часто виникає в незвичайних місцях, таких як вени, якими кров відводиться від головного мозку, а також у пацієнтів, у яких також розвивається аномально низький рівень тромбоцитів, що утворюють згустки.

Симптоми незвичайних згустків, які отримали назву тромбоз з синдромом тромбоцитопенії, включають сильний головний біль через тиждень або два після вакцинації Johnson&Johnson, а також біль у животі та нудоту.