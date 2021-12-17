Міністерство охорони здоров’я підписало угоду на закупівлю препарату Молнупіравір, який використовують для лікування коронавірусу.

Про це повідомили у прес-службі міністерства з посиланням на міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. Молнупіравір – це препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби.

Велика Британія, США, ЄС уже зареєстрували цей препарат для використання, зокрема для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

Молнупіравір – це пігулки, тому він не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

– Ми плануємо закупити 300 тис. курсів Молнупіравіру та застосовувати його для лікування Covid-19 у перші дні захворювання, щоб запобігти важкому перебігу хвороби, – зазначив міністр.

Крім того, 16 грудня Віктор Ляшко заявив, що Україна підписала договір із компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків Паксловід.

За його словами, законтрактовано до закупівлі 300 тис. курсів лікарського засобу. Використання цих ліків дасть змогу не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів із Covid-19 з груп ризику.