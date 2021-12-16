Україна підписала договір із компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків Паксловід.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 16 грудня. Це препарат для амбулаторного лікування хворих на коронавірус.

За його словами, законтрактовано до закупівлі 300 тис. курсів лікарського засобу.

– Використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів із Covid-19 з груп ризику, – каже Ляшко.

Міністр додав, що у листопаді 2021 року виробник цих ліків, компанія Pfizer, оголосила результати клінічних досліджень.

Під час призначення препарату Паксловід протягом трьох днів після появи симптомів Covid-19 відбувається скорочення госпіталізацій або смертельних випадків на 89% та на 85%, якщо лікування починати протягом п’яти днів.

Нещодавно представники компанії заявили, що цей препарат збереже ефективність проти таких варіантів як Омікрон.

Також компанія вже поділилася останніми даними з Управлінням з контролю за продуктами та ліками США в рамках своєї поточної заявки на отримання дозволу на екстрене використання.