Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств Паксловид.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 16 декабря. Это препарат для амбулаторного лечения больных с коронавирусной болезнью.

По его словам, законтрактовано до закупки 300 тыс. курсов лекарственного средства.

— Использование этих лекарств позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов с Covid-19 из групп риска, — говорит Ляшко.

Министр добавил, что в ноябре 2021 года производитель этих лекарств, компания Pfizer, объявила результаты клинических исследований.

Во время назначения препарата Паксловид в течение трех дней после появления симптомов Covid-19 происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85 %, если лечение начинать в течение пяти дней.

Недавно представители компании заявили, что этот препарат сохранит эффективность против таких вариантов как Омикрон.

Также компания уже поделилась последними данными с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США в рамках своей текущей заявки на получение разрешения на экстренное использование.