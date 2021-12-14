Обновленные результаты компании Pfizer с экспериментального лечения коронавируса показали, что их таблетки от Covid-19 снижают риск госпитализации или смерти на 89%. Такой показатель возникает, если их вводить взрослым из группы высокого риска в течение нескольких дней после появления первых симптомов.

Pfizer надеется, что со временем сможет предложить таблетки под названием Paxlovid, чтобы люди могли принимать их дома.

После месяца наблюдения исследование выявило пять госпитализаций и отсутствие смертей среди 697 человек, получавших препарат в течение первых трех дней после появления симптомов. Среди 682 человек, получавших плацебо, 44 были госпитализированы, в том числе девять скончались. Все взрослые, участвовавшие в этом исследовании, не были вакцинированы.

Во время введения препарата в течение первых пяти дней после появления симптомов эффективность была аналогичной — 88%. Эти результаты согласуются с аналогичным сообщением компании в прошлом месяце, когда еще не все данные поступили.

Исследование также показало примерно 10-кратное снижение вирусной нагрузки на пятый день по сравнению с плацебо.

— Это подчеркивает потенциал кандидата на лечение, чтобы спасти жизни пациентов во всем мире, независимо от того, были ли они вакцинированы или нет, — заявил генеральный директор Pfizer врач Альберт Бурла.

Новый штамм коронавируса Омикрон обострил потребность в доступных вариантах лечения для тех, кто заразился вирусом. В компании уверены, что это потенциальное лечение может стать важнейшим инструментом, который поможет победить пандемию Covid-19.

Представители компании утверждают, что препарат сохранит эффективность против таких вариантов как Омикрон.

Также компания уже поделилась последними данными с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США в рамках своей текущей заявки на получение разрешения на экстренное использование.

29 апреля стало известно о том, что американская фармацевтическая компания Pfizer разрабатывает таблетки от коронавируса.