Оновлені результати компанії Pfizer з експериментального лікування коронавірусу показали, що їхні таблетки від Covid-19 знижують ризик госпіталізації або смерті на 89%. Такий показник виникає, якщо їх вводити дорослим з групи високого ризику протягом декількох днів після появи перших симптомів.

Pfizer сподівається, що згодом зможе запропонувати таблетки під назвою Paxlovid, щоб люди могли приймати їх удома.

Після місяця спостереження дослідження виявило п’ять госпіталізацій і відсутність смертей серед 697 осіб, які отримували препарат протягом перших трьох днів після появи симптомів. Серед 682 осіб, які отримували плацебо, 44 були госпіталізовані, з них дев’ятеро померли. Всі дорослі, які брали участь у цьому дослідженні, не були вакциновані.

Під час введення препарату протягом перших п’яти днів після появи симптомів ефективність була аналогічною – 88%. Ці результати узгоджуються з аналогічним повідомленням компанії минулого місяця, коли ще не всі дані надійшли.

Дослідження також показало приблизно 10-кратне зниження вірусного навантаження на п’ятий день порівняно з плацебо.

– Це підкреслює потенціал кандидата на лікування, щоб врятувати життя пацієнтів у всьому світі, незалежно від того, чи були вони вакциновані, чи ні, – заявив генеральний директор Pfizer лікар Альберт Бурла.

Новий штам коронавірусу Омікрон загострив потребу в доступних варіантах лікування для тих, хто заразився вірусом. У компанії впевнені, що це потенційне лікування може стати найважливішим інструментом, що допоможе перемогти пандемію Covid-19.

Представники компанії стверджують, що препарат збереже ефективність проти таких варіантів як Омікрон.

Також компанія вже поділилася останніми даними з Управлінням з контролю за продуктами та ліками США в рамках своєї поточної заявки на отримання дозволу на екстрене використання.

29 квітня стало відомо про те, що американська фармацевтична компанія Pfizer розробляє пігулки від коронавірусу.