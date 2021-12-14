Згідно з результатами дослідження, проведеного вченими в Південній Африці, дві ін’єкції Covid-вакцини Pfizer забезпечують близько 70% захисту від важких захворювань, що викликає новий варіант коронавірусу Омікрон.

Поява сильно мутованого варіанту, вперше виявленого в Південній Африці минулого місяця, викликало побоювання медиків і вчених з приводу його здатності викликати важке захворювання, бути більш заразним або уникати вакцинального захисту.

Ранні спостереження показують, що Омікрон дійсно може бути більш заразним. Але багатообіцяючі дані свідчать про те, що вакцини все ще забезпечують захист від Омікрону.

– Подвійна доза вакцини Pfizer/BioNTech демонструє 70% ефективності в зниженні ризику госпіталізації, – сказав один з керівників дослідження Райан Ноах.

Дослідження засноване на результатах 78 тис. ПЛР-тестів в Південній Африці в період з 15 листопада по 7 грудня і проведено спільно з південноафриканською Радою медичних досліджень (SAMRC).

– Ми дуже натхнені результатами, – зізналася глава SAMRC Гленда Грей.

Але вірусологи попереджають, що, незважаючи на захист, що забезпечується двома дозами, лікарні все ще можуть бути переповнені, оскільки Омікрон швидко поширюється в Південній Африці.

Саме тому минулого тижня Південна Африка схвалила бустерні щеплення для всіх громадян старше 18 років.

Наразі в цьому регіоні вакциновано понад 17 млн осіб, або близько третини населення країни.

Уряд спочатку хотів вакцинувати близько 70% населення до кінця року, але переніс цю мету на березень 2022 року.