Согласно результатам исследования, проведенного учеными в Южной Африке, две инъекции Covid-вакцины Pfizer обеспечивают около 70% защиты от тяжелых заболеваний, вызываемых новым вариантом коронавируса Омикрон.

Появление этого сильно мутировавшего варианта, впервые обнаруженного в Южной Африке в прошлом месяце, вызвало опасения медиков и ученых по поводу его способности вызывать тяжелое заболевание, быть более заразным или избегать вакцинальной защиты.

Ранние наблюдения предполагают, что Омикрон действительно может быть более заразным. Но многообещающие данные свидетельствуют о том, что вакцины по-прежнему обеспечивают защиту от Омикрона.

— Двойная доза вакцины Pfizer/BioNTech демонстрирует 70% эффективности в снижении риска госпитализации, — сказал один из руководителей исследования Райан Ноах.

Исследование основано на результатах 78 тыс. ПЦР-тестов в Южной Африке в период с 15 ноября по 7 декабря и проведено совместно с Южноафриканским советом медицинских исследований (SAMRC).

— Мы очень воодушевлены результатами, — призналась глава SAMRC Гленда Грей.

Но вирусологи предупреждают, что, несмотря на защиту, обеспечиваемую двумя дозами, больницы все еще могут быть переполнены, поскольку Омикрон быстро распространяется в Южной Африке.

Именно поэтому на прошлой неделе Южная Африка одобрила бустерные прививки для всех граждан старше 18 лет.

На сегодняшний день в этом регионе вакцинировано более 17 млн человек, или около трети населения страны.

Правительство изначально хотело вакцинировать около 70% населения к концу года, но перенесло эту цель на март 2022 года.